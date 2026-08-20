PollyChords
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Современный музыкальный коллектив, базирующийся в Санкт-Петербурге. Творчество группы балансирует на стыке авторского этно-джаза и новаторских аранжировках известных музыкальных фьюжн композиций. Состав участников представляет собой синергию опытных музыкантов, каждый из которых вносит большой вклад в музыкальную жизнь как Санкт-Петербурга, так других городов России.
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