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  1. Ростов-на-Дону
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Пока смерть не разлучит нас

Степь, Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция для взрослых, которая рассказывает о свадебных и похоронных ритуалах в изобразительном искусстве. До XX века эти события считались взаимосвязанными. Франсиско Гойя, Гюстав Курбе, Эдуард Мане и многие другие художники оставили потомкам свидетельства о нравах прошлых лет, которые радуют, завораживают, раскрывают скрытые смыслы, заложенные в культуру человечества. Слушатели узнают традиции европейских стран и религиозных конфессий, увидят произведения искусства глазами их современников. Спикер мероприятия — Алексей Николаев, искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлечённость своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.

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