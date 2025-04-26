Лекция для взрослых, которая рассказывает о свадебных и похоронных ритуалах в изобразительном искусстве. До XX века эти события считались взаимосвязанными. Франсиско Гойя, Гюстав Курбе, Эдуард Мане и многие другие художники оставили потомкам свидетельства о нравах прошлых лет, которые радуют, завораживают, раскрывают скрытые смыслы, заложенные в культуру человечества. Слушатели узнают традиции европейских стран и религиозных конфессий, увидят произведения искусства глазами их современников. Спикер мероприятия — Алексей Николаев, искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлечённость своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.