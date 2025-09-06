Слэм — формат, который позволяет зрителям оценивать мастерство исполнения и качество поэтического текста. 14 участников отбираются по итогам конкурса, а на самом событии жюри становятся зрители. Разные стили, характеры, темы — кто победит? Кого отобрали по итогам конкурса? 1. Блажкевич Дмитрий 2. Вольховская Екатерина 3. Грамма Диана 4. Зайцевская Людмила 5. Залазаев Геннадий 6. Капустина Ксения 7. Кореневский Антон 8. Круглова Екатерина 9. Манукова Элла 10. Нагорянская Наталья 11. Плюснина Ольга 12. Ткаченко Андрей 13. Чалый Виктор 14. Чистобаев Александр