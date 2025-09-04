Тебя ждут: - 7 раундов - три победителя - Призы на ростовскую тематику И да, каждая победившая команда получит классный подарок. Вспомним всё: - легенды и мемы - флору и фауну - детали фасадов - факты об известных ростовчанах Запись через ТГ.