Первый Ростовский Квиз
улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Тебя ждут: - 7 раундов - три победителя - Призы на ростовскую тематику И да, каждая победившая команда получит классный подарок. Вспомним всё: - легенды и мемы - флору и фауну - детали фасадов - факты об известных ростовчанах Запись через ТГ.
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