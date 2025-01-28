Собирает Яга народ честной по поводу важному. Устраивает свой первый гастроужин. Яга — русская кухня в современном прочтении. В интерьере ты увидишь заигрывания с фольклором и сказками из детства, а в меню немного ностальгии и новенькие блюда. Советую тебе тебе всё-таки посетить это важное событие. Думаю, будет очень-очень интересно.