Перформанс плейбэк-театра «Южный ветер»
Центр истинных ценностей, Большая Садовая улица, 121
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Бесплатно
Возраст 0+
Спектакли
Необычное
Про событие
Сможешь вступить в диалог с событиями своей жизни и прожить эмоции через формат интерактивного перформанса. Плейбэк-театр «Южный ветер» сфокусирован именно на историях зрителей. Артисты превращают услышанное в формы и образы. Твоя история может стать ценным материалом, в котором актёры передадут смыслы, переживания, чувства и эмоции.
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