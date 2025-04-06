Сможешь вступить в диалог с событиями своей жизни и прожить эмоции через формат интерактивного перформанса. Плейбэк-театр «Южный ветер» сфокусирован именно на историях зрителей. Артисты превращают услышанное в формы и образы. Твоя история может стать ценным материалом, в котором актёры передадут смыслы, переживания, чувства и эмоции.