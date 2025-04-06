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Перформанс плейбэк-театра «Южный ветер»

Центр истинных ценностей, Большая Садовая улица, 121

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Спектакли
Необычное

Про событие

Сможешь вступить в диалог с событиями своей жизни и прожить эмоции через формат интерактивного перформанса. Плейбэк-театр «Южный ветер» сфокусирован именно на историях зрителей. Артисты превращают услышанное в формы и образы. Твоя история может стать ценным материалом, в котором актёры передадут смыслы, переживания, чувства и эмоции.

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