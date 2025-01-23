Встреча будет посвящена мастерам, которые создавали ароматы Российской империи и смогли прославить их на весь мир. Помимо захватывающего разговора, участников встречи ждёт дегустация ароматов из прошлого. А ещё на лекции ты увидишь уникальную коллекцию парфюмерных флаконов и косметики Российской Империи. На лекции ты узнаешь: — Как зарождались парфюмерные дома дореволюционной России? — Какими ароматами пользовались Николай II и его семья? — У каких зарубежных парфюмерных шедевров российские корни? — Кто был потребителем дореволюционной парфюмерии? — Как звучали ароматы дореволюционной России? Лектор: Михаил Клецкий. Кандидат химических наук, доцент химического факультета ЮФУ, директор Естественнонаучного музея ЮФУ, автор музейной образовательной программы «Человек изобретающий». Лекция пройдёт при ассистировании Бурова Олега Николаевича, кандидата химических наук, доцента химического факультета ЮФУ. Предварительное бронирование обязательно. Количество мест ограничено.