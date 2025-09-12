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Пабстомп TI 14 2025. Прямая трансляция

Cinema&Emotion, проспект Михаила Нагибина, 32/2к3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Стендап
Кино
Игры
Необычное

Про событие

Совместный просмотр финальных матчей The International 14 на большом экране. Наблюдай за развязкой крупнейшего турнира по Dota 2 на большом экране в кругу единомышленников и с крутой развлекательной программой. The International — первый и крупнейший ежегодный киберспортивный турнир по соревновательной программе Dota 2. Аналог чемпионатов мира в других видах спорта. Лучшие команды из разных стран участвуют в турнире и борются за призовой фонд, который составляет миллионы долларов. Специально для любителей Dota 2 команда Donstu Esports и кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion» организуют Пабстомп TI 14 — настоящий киберспортивный праздник с розыгрышами, ценными призами и косплей-шоу.

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