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Открытие летней террасы Radisson Blu

Radisson Blu, Береговая улица, 25Г/4

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Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

В ресторан отеля Radisson Blu — FireLake— пройдёт открытие летней террасы. Организаторы приглашают попробовать оригинальные блюда от шеф-повара на свежем воздухе. В программе также: – DJ SET; – приветственные закуски; – бокал игристого; – розыгрыш сертификата на проживание в Radisson Blu. Вход свободный.

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