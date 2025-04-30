В ресторан отеля Radisson Blu — FireLake— пройдёт открытие летней террасы. Организаторы приглашают попробовать оригинальные блюда от шеф-повара на свежем воздухе. В программе также: – DJ SET; – приветственные закуски; – бокал игристого; – розыгрыш сертификата на проживание в Radisson Blu. Вход свободный.