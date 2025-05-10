Открытие второй точки кофейни в Ростове. В программе: – забег от главных бегунов и триатлетов; – утренний Coffee Morning Club от Sanya Belik и Ogai с 10:00; – дегустации с мастер-классом в 14:00 и 16:00; – DJ-сет от Chensky и 0ren4ik с 18:00 до 21:00