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Открытие кофейни «Дринкит»

Пушкинская, 163-169

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Открытие второй точки кофейни в Ростове. В программе: – забег от главных бегунов и триатлетов; – утренний Coffee Morning Club от Sanya Belik и Ogai с 10:00; – дегустации с мастер-классом в 14:00 и 16:00; – DJ-сет от Chensky и 0ren4ik с 18:00 до 21:00

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