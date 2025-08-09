Приуроченная к кинофестивалю «Ключи» лекция эксклюзивного спикера Максима Волоха раскроет роль операторского мастерства в создании визуального языка кинематографа. Максим Борисович Волох — оператор-постановщик, старший преподаватель Российского Государственного Института Сценических Искусств, член Союза кинематографистов России и Союза журналистов. Максим Волох — профессионал с многолетним опытом в киноиндустрии, оператор и владелец Стедикама, режиссер и продюсер короткометражных фильмов, а также основатель Киношколы для операторов кино и телевидения в Санкт-Петербурге. На лекции ты узнаешь: - о тонкостях работы оператора в современном киноматографе; - о роли техники и творческого подхода в создании визуального стиля фильма; - о личном опыте работы над проектами и секретах мастерства. Это редкая возможность услышать эксперта, который совмещает педагогическую деятельность с активной работой в индустрии. Этот разговор — для всех, кто хочет заглянуть «за кулисы» кинопроизводства и понять, как рождается визуальная мощь фильма. Продолжительность — 1 час. Вход по регистрации.