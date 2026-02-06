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Опасные связи

площадь Свободы, 3

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Самый популярный французский роман XVIII века, признанный фривольным в XIX, неоднократно экранизированный в XX, продолжает вдохновлять и в нынешнем столетии. Любовь и месть, интриги и тщеславие, показное благочестие, за которым скрываются тайные страсти, и драматическая развязка — неизменные составляющие успеха и скандального романа, и современного спектакля. Коварная маркиза де Мертей предлагает великосветскому повесе виконту де Вальмону соблазнить невинную девушку Сесиль, чтобы отомстить её будущему жениху, когда-то обидевшему маркизу. Вальмон отправляется в особняк своей тётушки, где гостят все участники событий, но, вопреки планам, влюбляется там в замужнюю даму — госпожу де Турвель... Финал этой запутанной истории вот уже более 200 лет разбивает сердца всем тем, кто увидит её на сцене. Билетов осталось немного!

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