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Олег Груз. Вечер поэтического рэпа

улица Фрунзе, 3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Олег Груз презентует альбом «Арт Хаус» в клубе LAVE. Это будет вечер поэтического рэпа: ты сможешь послушать взрослый, содержательный хип-хоп с акцентом на смысл! Размышления о возможности выбора, токсичности действительности, и многогранности реальности. Плотные рифмы Олега Груза, качественный саунд от Dj Puza TGK и виртуозные скретчи от Dj Дай Поцарапать — настоящий хип-хоп «АртХаус». Современно, актуально и свежо. Также сможешь услышать сет от Dj Sensor.

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