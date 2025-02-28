Олег Груз презентует альбом «Арт Хаус» в клубе LAVE. Это будет вечер поэтического рэпа: ты сможешь послушать взрослый, содержательный хип-хоп с акцентом на смысл! Размышления о возможности выбора, токсичности действительности, и многогранности реальности. Плотные рифмы Олега Груза, качественный саунд от Dj Puza TGK и виртуозные скретчи от Dj Дай Поцарапать — настоящий хип-хоп «АртХаус». Современно, актуально и свежо. Также сможешь услышать сет от Dj Sensor.