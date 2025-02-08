Вулканы всегда завораживали человечество, а в начале 1990-х годов стали популярны и вулканические вина. Это случилось, когда несколько именитых сицилийских виноделов приобрели участки на склонах самого высокого действующего вулкана Европы — они увидели потенциал в этой, казалось бы, безжизненной земле. Но одной лишь Сицилией мастера не ограничились. Гости вечера познакомятся с уникальными вулканическими винами, которые рождаются на особых почвах. Поговорят о регионах и методах производства, сортах винограда и их различиях, характерных вкусах и ароматах. Пепельно-дымчатые нотки, минеральность, изысканность и невероятный шарм — вина, создание которых относится к героическому виноделию, — безусловно, стоят того, чтобы рискнуть ради них жизнью. Вина, представленные на дегустацию: — Вино Lighea, Donnafugata, 2023, сухое — Вино Cinzia, Travaglini, сухое — Вино Tenuta Tascante Ghiaia Nera, Tasca d'Almerita, 2021, сухое — Вино Lacryma Christi Rosso, Feudi di San Gregorio, 2022, сухое —Вино Tenuta Regaleali Bianco, Tasca d'Almerita, 2022, сухое Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа участники попробуют 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении лёгких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. Длительность — 1,5-2 часа.