OG Buda анонсировал тур по России Allin Tour. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для большого сольного концерта станет «Пересвет-Арена».