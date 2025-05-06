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Очи

Киноцентр «Большой», Красноармейская улица, 105

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Посмотришь и обсудишь приключенческое фэнтези от студии A24, рассказывающее о девочке, которая учится общаться с загадочными существами по имени Очи. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс. Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детёныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придётся найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться. Фильм представит сценарист Дарья Алимова.

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