Посмотришь и обсудишь приключенческое фэнтези от студии A24, рассказывающее о девочке, которая учится общаться с загадочными существами по имени Очи. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс. Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детёныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придётся найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться. Фильм представит сценарист Дарья Алимова.