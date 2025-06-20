Концерт мужских историй. Это не просто литературно-театральный проект. Это сцена, на которой слово становится жизнью, а человек — текстом. На прошлой встрече участники слушали истории, в которых оживали судьбы. Люди делились тем, о чём не пишут в резюме, не говорят мимоходом и не выкладывают в сторис. А теперь — новая встреча. В пятницу — Концерт мужских историй! В этот вечер заговорят мужчины. И не о работе, хобби или футболе. А о выборах, страхах, удивительных поступках, о том, что держали внутри. В программе четыре новеллы, исполненные самими авторами: — Армен Малхасян — «Актёр поневоле» — Эльдар Михайлов — «Новоселье, или Хороший день для смерти» — Роман Митусов — «На дне» — Евгений Пересторонин — «Человек-паук» Про поступки, которые шокировали близких. Про риск, одиночество и неожиданные открытия. Про то, что обычно остаётся за кадром.