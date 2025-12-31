Новый год хочется встретить красиво, без суеты и лишнего шума. Сбор с 21:00 до 7:00 — песни, танцы под живой сет от кавер-группы Dendy, с DJ и настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой. На входе — бокал игристого для каждого гостя. В зале — качественный звук, место для танцев и спокойная дружеская атмосфера, где комфортно всей компании. Депозит 5000 рублей с человека (всё включено, кроме коктейлей и кальянов). Собирай друзей и бронируй стол заранее.