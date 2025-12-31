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  1. Ростов-на-Дону
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Новогодняя ночь со вкусом хорошей музыки

Министерство Культуры, улица Максима Горького, 151

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Новый год хочется встретить красиво, без суеты и лишнего шума. Сбор с 21:00 до 7:00 — песни, танцы под живой сет от кавер-группы Dendy, с DJ и настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой. На входе — бокал игристого для каждого гостя. В зале — качественный звук, место для танцев и спокойная дружеская атмосфера, где комфортно всей компании. Депозит 5000 рублей с человека (всё включено, кроме коктейлей и кальянов). Собирай друзей и бронируй стол заранее.

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