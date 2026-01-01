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Новогодний пробег Begin/Бегин

Соборный переулок

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Фестивали

Про событие

Традиционный пробег в первое утро нового года. Новогодний пробег — лучшее, что может случиться с тобой утром первого января! Каждый год, в 9:00 участники встречаются у сцены в парке Горького и в 10:00 дают старт самому весёлому карнавальному пробегу. Бегут в удовольствие, общаются, обмениваются поздравлениями. Бери всех, кого знаешь: друзей, детей, родителей или домашних питомцев. Здесь рады каждому! Дистанция — всего 4 км — доступна каждому! Старту в парке Горького, финиш на площади перед Публичной библиотекой.

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