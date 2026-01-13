Новогодний джаз в особняке Солодова
Особняк Солодова, Газетный переулок, 47
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3500₽
Возраст 0+
Концерты
Про событие
Камерный концерт «Новогодний джаз» будет сопровождён лекцией, которая поможет ещё больше насладиться рождественскими мелодиями. Концерт при свечах с главными джазовыми композициями самого волшебного праздника. Программа включает «Let It Snow», «Have yourself a merry little Christmas», «My favorite things» и др. Перед началом пройдёт обзорная экскурсия по Особняку Солодова, посвящённая истории здания и судьбам его обитателей. Обзорная экскурсия — комплиментарная, ограничено 20 мест, начало 18:30. Предварительное бронирование обязательно. Рекомендуемое дресс-код: уютная вечеринка у огня.
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