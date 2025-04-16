Новая лекция Ксении Пироговой о знаковых режиссёрах современности. Зрители, собравшиеся на показ «Прибытия поезда» братьев Люмьер наверняка не осознавали, что станут свидетелями легендарного момента в истории искусства. Да и первые зрители «Психо» Хичкока пришли в зал просто пощекотать нервы, а не увидеть своими глазами зарождение нового жанра, который изменит кинематограф. Вот так и мы сегодня порой, сидя перед экраном, не осознаем, что смотрим будущую классику. Кто из современных режиссёров станет легендой? Какие фильмы будут цитировать, пародировать и помнить, спустя года? Кто уже стал живым классиком, но этого не заметил, а кого, несмотря на огромный успех в наше время, скоро забудут? У Ксении Пироговой есть чёткие предположения и весомые аргументы в ответ на каждый из этих вопросов. Приходи на лекцию, чтобы узнать, о каких фильмах мы будем рассказывать внукам. Лектор: Ксения Пирогова — сценарист, писатель, преподаватель.