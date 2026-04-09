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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Незримая сила аромата

Новая земля, улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция о тайнах обоняния, природе запахов и высоком искусстве парфюмерии. На лекции ты узнаешь: — Как соотносятся парфюмерия, гормоны и феромоны — и где проходит граница между наукой и мифом? — Как ароматы влияют на наше восприятие, принятие решений, деловую среду и атмосферу повседневной жизни? — Способен ли аромат влиять на притяжение между людьми: что в этом влиянии принадлежит биологии, а что — нашему воображению и культурному опыту? — Почему создание запахов и парфюмерная индустрия остаются столь устойчивыми на протяжении веков и что стоит за их социальной и культурной востребованностью? Лекция поможет взглянуть на мир ароматов глубже и целостнее: понять, как работает обоняние, отделить культурные легенды от научных фактов и научиться внимательнее относиться к тому, чем мы окружаем себя каждый день.

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