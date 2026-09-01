Нейроэстетика: почему мозг решил, что Мона Лиза прекрасна, а квадрат Малевича — гениален?
«Зелёнка», Лермонтовская улица, 50/67
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Завершение:
1₽
Возраст 16+
Про событие
Почему одни вещи кажутся нам красивыми, а другие вызывают недоумение? На лекции разберёшься, как мозг формирует ощущение красоты: почему нам нравится симметрия, зачем нужны фракталы, действительно ли работает золотое сечение и почему контекст способен превратить обычный предмет в произведение искусства. И главное: почему твой эстетический вкус уникален? Вход за пожертвования (пожертвования на любую сумму после мероприятия).
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