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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Нейроэстетика: почему мозг решил, что Мона Лиза прекрасна, а квадрат Малевича — гениален?

«Зелёнка», Лермонтовская улица, 50/67

Начало:

Завершение:

1₽
Возраст 16+

Про событие

Почему одни вещи кажутся нам красивыми, а другие вызывают недоумение? На лекции разберёшься, как мозг формирует ощущение красоты: почему нам нравится симметрия, зачем нужны фракталы, действительно ли работает золотое сечение и почему контекст способен превратить обычный предмет в произведение искусства. И главное: почему твой эстетический вкус уникален? Вход за пожертвования (пожертвования на любую сумму после мероприятия).

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