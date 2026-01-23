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Неприлично дорогие: тайны подарков Фаберже

Садовая, 67

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Хочешь заглянуть за кулисы царской роскоши и интриг? — Секреты создания и истории самых дорогих подарков Фаберже — Шокирующие суммы и необычные заказчики, о которых мало кто знает — Интриги, скандалы и тайны, скрытые за красивыми оболочками Стоимость — 2500? (игристое включено)

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