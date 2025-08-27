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Найк Борзов | Roof Live

Roof Live
проспект Космонавтов, 19А/28Ж

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Концерт в рамках летнего фестиваля Roof Live: лето, крыша, музыка, любовь. Психоделика, инди, гипноз. Концерты Найка Борзова — это будто шаг в другое измерение, где всё звучит немного глубже. «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире. Найк Борзов — певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х. На всю страну прославился в нулевых сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».

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