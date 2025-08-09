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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Нахичевань. Город, которого нет

Вход в парк им. Вити Черевичкина со стороны Театральной площади

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2100₽
Возраст 12+

Про событие

Атмосферная прогулка по колоритным улочкам армянского поселения под рассказы о деятельных купцах, щедрых меценатах и утраченных зданиях. Нахичевани-на-Дону уже давно нет на карте, но, оказываясь на улицах этого несуществующего города, и сейчас можно отметить его своеобразие и ощутить себя в нём гостем. Встреча в самом зелёном, ярком и гостеприимном месте города — Нахичевани. На экскурсии ты узнаешь: — Чем жители из Нор-Нахичевани отличались от жителей из Ростова — Почему в Нахичевани-на-Дону долгое время отсутствовали названия улиц. И почему там появились линии — «Ничейное поле»: как ростовчане и нахичеванцы использовали театральную площадь — Что такое электробиограф. И за что братья Люмьер благодарили жителей армянского города — Как нахичеванец придумал воровские профсоюзы и почему они просуществовали до прихода советской власти — Какой дом в Нахичевани помнит Айвазовского Экскурсия будет интересна всем, кто хочет познакомиться с городом внутри города, представить, как жили люди 100 лет назад, и узнать об армянских традициях и легендах. Предварительное бронирование мест обязательно. Количество гостей на экскурсии ограничено. Экскурсовод: Даниил Ковалёв. Cертифицированный экскурсовод по Ростову-на-Дону, лучший гид по версии туристического портала Travel or Die, волонтёр движения «МойФасад».

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