New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских — яркий московский джазовый ансамбль, который исполняет музыку Нового Орлеана, звучащую на парадах и карнавалах Марди Гра. На концертах артисты NOrD используют множество перкуссии, поют, танцуют американский степ и рассказывают о жизни и быте Нового Орлеана. Программа New Orleans Dreamers — это ритмы марширующих ансамблей, латиноамериканские мотивы и интерактивные номера с участием зала. Во время шоу артисты активно взаимодействуют с публикой, вовлекая её в музыкальный процесс.