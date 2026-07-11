ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских — яркий московский джазовый ансамбль, который исполняет музыку Нового Орлеана, звучащую на парадах и карнавалах Марди Гра. На концертах артисты NOrD используют множество перкуссии, поют, танцуют американский степ и рассказывают о жизни и быте Нового Орлеана. Программа New Orleans Dreamers — это ритмы марширующих ансамблей, латиноамериканские мотивы и интерактивные номера с участием зала. Во время шоу артисты активно взаимодействуют с публикой, вовлекая её в музыкальный процесс.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста