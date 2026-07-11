Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских — яркий московский джазовый ансамбль, который исполняет музыку Нового Орлеана, звучащую на парадах и карнавалах Марди Гра. На концертах артисты NOrD используют множество перкуссии, поют, танцуют американский степ и рассказывают о жизни и быте Нового Орлеана. Программа New Orleans Dreamers — это ритмы марширующих ансамблей, латиноамериканские мотивы и интерактивные номера с участием зала. Во время шоу артисты активно взаимодействуют с публикой, вовлекая её в музыкальный процесс.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи