Только недавно солнце озарило донские степи, выбравшись из плена когтистых зимних лап, чтобы вновь покинуть, ибо как известно взор был лишь предвестником надвигающихся событий. Одно из них уже слишком скоро окутает стены подземелья, пройдясь шумовой бурей московского циклона cruuust — кочевников Convince. Крайне маловероятно, что ты ни разу о них не слышал, ведь звон доспехов и первобытный гитарный рев уже звучит второй десяток лет и за это время они успели исколесить, испачкав крастом от просторов Карелии до лучей солнца Марокко. Так же непогоду несутся усилят липецкая мракопанк колесница Children's Hospice вместе со своими отмороженными земляками хардкор-панк хулиганами H8YOU, чьи ботинки уже однажды топтали сцену подземелья.