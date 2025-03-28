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На подмостках жизни

улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Перформанс, где актёры Театра живой импровизации будут создавать сюжет прямо на сцене Underground Art Studio. С тобой поговорят о жизни, которая часто интереснее любого, даже самого яркого сценария, а затем отыграют трёхактовый спектакль, где всё, что ты увидишь, основано на магии импровизации и рождается прямо здесь и сейчас. Сюжет, который никогда не повторится. Событие приурочено к Международному дню театра. Приобрести билет можно по кнопке «Купить билет» — тебе откроется чат с Даниилом Ковалёвым, пиши ему.

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