Ты окунёшься в буйство красок и смешение стилей нью-орлеанских уличных карнавалов. Тебя закружит в зажигательных ритмах самбы и босса-новы яркого Рио-де-Жанейро. А шарм французских улочек с их неповторимым пением шансонье заставит тебя явственно услышать хруст багета и оживлённый гул Монмартра. Тебя ждёт незабываемое путешествие по джазовым волнам в самые музыкальные города планеты. Удивительную и самобытную атмосферу каждого из них ты заберёшь с собой по возвращении из круиза. Обрати внимание, что ты покупаешь место за столиком. 1 и 2 места — ты сидишь против хода движения теплохода, лицом к артистам. 3 и 4 места — ты сидишь по ходу движения теплохода, спиной к артистам. Концерт Квинтета Лизы Кабоевой с программой «Summer tales». «Лето - это маленькая жизнь». Собрав море впечатлений, Лиза Кабоева вместе с потрясающим составом музыкантов будет щедро делиться ими и рассказывать летние истории, продлевая это лёгкое приятное состояние. Жанровое разнообразие, искромётные скетовые импровизации, глубокие смыслы и виртуозная лёгкость подачи — неотъемлемые составляющие всех выступлений артистки. А выбор произведений в программе выстраивается в определенный сюжет, подобно интерактивному спектаклю, в котором принимают участие и артисты и зрители. На этот раз слушателя ждёт ещё и необычный саунд состава.