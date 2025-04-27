Премьера! Спектакль-променад Театра-улицы Ларамбла по мотивам Легенды о Крысолове. История об одержимом славой музыканте и самых известных хулиганах Мышенариума — стильных и дерзких крысах. Живая музыка, энергия улицы и полное погружение — каждый зритель станет не просто свидетелем, а полноправным участником этой легенды! Начало около Планетария на главной аллее. Начинают вовремя. Первая фотография — это афиша премьеры, остальные картинки передают атмосферу других показов театра.