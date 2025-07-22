Мясо + рыба
1-я Майская улица, 20/7
Начало:
Завершение:
от 4200₽ до 4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс «Сладкая парочка. Мясо+рыба», где самостоятельно приготовишь вкусности. Что будет: — Стейк филе миньон с ягодным соусом —Тар-тар из лосося и авокадо —Шоколадный брауни — Лимонад от шефа каждому гостю
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