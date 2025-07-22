Групповой мастер-класс «Сладкая парочка. Мясо+рыба», где самостоятельно приготовишь вкусности. Что будет: — Стейк филе миньон с ягодным соусом —Тар-тар из лосося и авокадо —Шоколадный брауни — Лимонад от шефа каждому гостю