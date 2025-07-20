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Мясной ужин
1-я Майская улица, 20/7
Начало:
Завершение:
от 4200₽ до 4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс «Мясной ужин», где приготовишь кое-что вкусное. Что будет: — Ассорти альтернативных сочных стейков — Запечённый картофель, перечный соус, домашняя аджика — Шоколадный фондан — Лимонад от шефа каждому гостю
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