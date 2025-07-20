Групповой мастер-класс «Мясной ужин», где приготовишь кое-что вкусное. Что будет: — Ассорти альтернативных сочных стейков — Запечённый картофель, перечный соус, домашняя аджика — Шоколадный фондан — Лимонад от шефа каждому гостю