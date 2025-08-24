Групповой мастер-класс с изюминкой вечера: караоке квиз с призами. В меню: — Ассорти сочных стейков — Соусы: томатный крем, перечный, грибной — Кавказский салат с брынзой Стоимость: 4500 за персону / 4200 за персону от 2-х человек Бронируй местечко через ВК.