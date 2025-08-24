Мясной мастер-класс
1-я Майская улица, 20/7
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от 4200₽ до 4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс с изюминкой вечера: караоке квиз с призами. В меню: — Ассорти сочных стейков — Соусы: томатный крем, перечный, грибной — Кавказский салат с брынзой Стоимость: 4500 за персону / 4200 за персону от 2-х человек Бронируй местечко через ВК.
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