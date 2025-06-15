Мастер-класс, на котором ты сможешь раскрыть свой кулинарный потенциал и разбудить творческую натуру. Именно так и случится, ведь с тобой будут работать настоящие профессионалы своего дела. Групповой мастер-класс «Мясной ужин», в меню: — Стейк филе миньон, крем из батерната и перечным соусом от шефа — Тар-тар из говядины от шефа -Авторский брауни с домашним мороженым и азотом — Лимонад от шефа каждому гостю Стоимость: 4.500 за персону / 4.200 за персону от 2-х человек