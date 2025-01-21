Что ты любишь больше — кино или музыку? На этот вопрос практически невозможно ответить, ведь два прекрасных вида искусства так давно идут рука об руку. Мы говорим: «Драйв» — и слышим в голове Nightсall, говорим: «Титаник» — и слышим голос Селин Дион, слышим ритмы 80-х — и перед глазами ребята из сериала «Очень странные дела». На новой лекции Ксения Пирогова расскажет о музыке в кино, о кино про музыку и о музыкантах, которые попробовали себя в качестве актёров. Почему фильм о Joy Division опасен для здоровья? Что не так с «Богемской Рапсодией»? Как разбить гитару в кадре и войти в историю раз и навсегда? И почему «Джокер-2» — это НЕ мюзикл? Обо всем этом — в новой лекции Ксении Пироговой.