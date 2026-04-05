Рок-группа «Мураками» отправляется в тур с программой «Избранное». Громкое название — это избранный сет-лист, который будет составлен на основе выбора поклонников команды. «Мураками» в постоянном движении: придумывают новые концертные шоу, готовят новый альбом к выходу, а гастрольный график расписан на год вперёд. Они не боятся экспериментов — в их творчестве есть место как лирическим балладам, так и мощным рок-манифестам. И главное — уже более 20 лет «Мураками» пишут рок-песни о любви, большинство из которых вошли в 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best». В постоянном составе группы: Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Рустам Чумарин (гитара).