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Мультфильмы-призраки

В порядке
улица Баумана, 2/12

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Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Да, на обложке Шрек — только тот, который должен был быть изначально. В общем, на лекции по крупицам соберёшь историю краха амбициозных проектов, которые обрели культовый статус даже не будучи доделанными. Что обсудят: — Мультфильм Генндия Тартаковского о моряке Попае — Неудачную попытку ремейка «Желтая подводная лодка» Роберта Земекиса — Мультфильм «Вор и сапожник», который делали ещё десятки лет после официальной премьеры — Нелёгкую судьбу мультфильма, который вдохновил Хаяо Миядзаки на создание «Небесного замка Лапуты» — «Шрек», каким он должен был быть изначально — Фильм, съёмки которого завершились лишь спустя десятилетия после смерти автора — Новую часть «Скуби-ду», ставшей жертвой налоговых махинаций Кроме того, посмотришь мультфильм «Вор и сапожник» в виде максимально близком к авторской задумке. Спикер: Лёша Леприкон — художник, иллюстратор, киноблогер.

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