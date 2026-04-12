Мягкий свет лампы выхватывает из полумрака россыпь смальты. Ты берёшь тёмно-синий кусочек — гладкий, с шершавыми краями, похожий на осколок ночного неба. Рядом: изумрудный, жёлтый, алый. Сначала эскиз карандашом, затем перевод на фанеру. Дальше — раскладка оттенков: синий с бирюзой, жёлтый с охрой. Иногда кусачки: клик-клик. Края шлифуешь наждачкой. Клей наносишь тонко, вдавливаешь смальту, слегка покачивая. Пальцы чувствуют прохладу стекла, взгляд ловит игру света. Ритм затягивает: взять — приложить — выровнять. Время исчезает. Когда последний фрагмент на месте, отступаешь. Поверхность неровная, но в этом красота. Завтра клей высохнет — мозаика засияет переливами. Материалы включены в стоимость.