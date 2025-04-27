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Мозаичное искусство

Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс от художницы Виктории Белокобыльской. Ты научишься создавать потрясающие мозаичные полотна из самых необычных и интересных материалов: ракушек, камней, смальты, стекла и керамики. Что ты получишь на занятии: — Понимание основ мозаичного искусства и подходов к использованию различных материалов — Самостоятельное создание мозаичного произведения, которое станет эксклюзивным элементом твоего интерьера или подарком для близких — Персонализированные советы и рекомендации от опытного художника — Общение в творческой атмосфере и знакомство с другими участниками, разделяющими твои увлечения Мастер-класс подойдёт всем, независимо от уровня подготовки — от абсолютных новичков до тех, кто уже имеет опыт в художественном творчестве. Виктория Белокобыльская — художница, член Союза художников России в секции «монументальное искусство». Продолжительность: 2,5 — 3 часа.

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