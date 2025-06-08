Речная круиз-экскурсия по фарватеру реки Дон с осмотром мостов и берегов, которые они соединяют. Захватывающее путешествие в историю создания конструкции и архитектуры удивительного города! Всё начнётся с высоты Ворошиловского моста, где ты опустишься на открытых лифтах на набережную, сядешь в ожидающий комфортный катер и под музыку джаза пройдёшь под мостами города вдоль фарватера исторической реки, являющейся границей Азии и Европы, Востока и Запада. Откроешь для себя уникальные конструкции и историю, которые блестяще сочетают в себе красоту, функциональность и легенды романтизма. Проплывая под мостами, сможешь увидеть не только прекрасные панорамы города, но и узнать много интересных фактов о создании и истории каждого из них. И, конечно, сможешь сделать уникальные фото и видеокадры незабываемых моментов с этим сакральным городом и рекой. Мосты Ростова-на-Дону стали неотъемлемой частью его облика и символом единения различных частей города и людей. Экскурсию ведёт Дионис Перминов. Экскурсия идёт 2 часа, из них 1 час на катере. При сильном ветре на катер устанавливаются мягкие окна для защиты — чтобы прогулка доставила максимальное удовольствие. Старт экскурсии: у подземного перехода возле Ворошиловского моста. Рядом со зданием по адресу Ворошиловский проспект, 2/2.