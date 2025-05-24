Встреча литературного клуба, где участники обсудят советскую повседневность и противостояние между мечтой и реальностью. Ценители хорошей литературы приглашаются на новую встречу литературного клуба с Олегом Панаэтовым. В мае участники погрузятся в сюжетные формулы и доминанты саркастической энциклопедии советской жизни 1960-х — поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». На встрече ты узнаешь: — Что в Венечке есть от Венедикта Ерофеева? — Как разобраться в цитатах и отсылках в этом романе? — Как сочетаются лирика и эпос, трагедия и смех в романе? — Как и чем испытываются подлинные ценности? — Почему человек есть место встречи всех планов бытия? Модератор: Олег Панаэтов — кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ, автор курсов по истории культуры и мировой литературы. Только 12 участников, предварительное бронирование мест обязательно.