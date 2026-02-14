‘Octopus’, ‘Trust Me’, ‘On You’, ‘Gotta Go’… Эти хиты давно завоевали сердца любителей музыки. Они создают особое настроение и дарят слушателям подлинные романтические эмоции. Поэтому вопроса «А кто выступит в Embargo 14 февраля?» не возникало — конечно же Monoplay. Он, как никто другой, способен создать на танцполе чувственное напряжение, вживую его вокал действует завораживающе. Резерв столов по тел.