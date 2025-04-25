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Молодость внутри

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа «Молодость внутри» - это российская рок-группа, основанная в 2016 году в городе Санкт-Петербург. В состав группы входят четыре музыканта: вокалист Алексей, гитарист и автор песен Сергей, басист Юрий и барабанщик Андрей. Группа играет в жанре альтернативный рок и хард-рок. Их музыка сочетает в себе элементы электроники, поп-музыки и рока. Тексты песен группы затрагивают темы любви, дружбы, свободы и жизни в целом.

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