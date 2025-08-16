Эта экскурсия расскажет тебе о мистических совпадениях в истории Ростова. За время экскурсии ты: — Узнаешь, кого боялась императрица Елизавета Петровна — Поймёшь, какая связь между формой ростовской крепости, инженером, который её построил, и масонами — Где и какие аномальные зоны есть в Ростове-на-Дону. — Раскроешь тайны подземных лабиринтов Ростова — что в них происходило и какие загадки они хранят — Удивишься тому, что случилось с главным архитектором Ростова после его смерти в конце XIX века — Услышишь, в какие приметы верят местные жители. Важная информация: Обувь должна быть удобная, ходить будем много, одевайся по погоде. Запас воды — возьми с собой. Место встречи: Возле особняка Парамонова (Библиотека ЮФУ), адрес: Пушкинская улица, 148. Конец — Театральная Площадь. Твой экскурсовод: Виктория Сысоева