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Мисочка «Кит»

Гончарная школа «Колокол»
Будённовский проспект, 35

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

А ты знал, что узоры на хвосте у китов уникальны, как и отпечатки пальцев у людей? Ты сможешь сделать своего уникального кита, отдавшись полёту фантазии. Ты вылепишь руками мисочку, а после вырежешь и прикрепишь хвостик и плавнички. После чего сможешь сделать на ките узоры и выбрать цвет глазури, которой мастер покроет его после первого обжига. Глазуровка мастером школы — бесплатно, но при желании ты можешь записаться на второй мастер-класс по глазуровке у администратора в день занятия (стоимость второго дня 1100 руб). Прежде, чем стать керамикой, твоё изделие высохнет и пройдёт 2 обжига. Срок изготовления в гончарном производстве — 3-4 недели.

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