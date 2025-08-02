О, эти фруктовые мисочки, наливные, спелые и сочные! Такая красотка выполняется в технике ручная лепка и отлично подойдёт под кашу, супчик, спагетти или салат. Туда можно положить фрукты, насыпать ягоды, чипсы или орешки. Никаких границ. Можно даже просто смотреть и любоваться, напоминая себе, какой ты молодец:) Глазуровка мастером школы — бесплатно, но при желании ты можешь записаться на второй мастер-класс по глазуровке у администратора в день занятия (стоимость второго дня 1100 руб). Прежде, чем стать керамикой, твоё изделие высохнет и пройдёт 2 обжига. Срок изготовления в гончарном производстве — 3-4 недели. Когда все будет готово, тебе придёт смс.