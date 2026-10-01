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Мировые концерты на главном экране

Новая Провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Легендарные выступления мировых артистов, живой звук, любимые песни и атмосфера настоящего open air — всё это можно посмотреть совершенно бесплатно. Бери любимый напиток, устраивайся поудобнее и проведи вечер под музыку, которую знает весь мир. Расписание: 12 октября — Linkin Park — iTunes Festival (2011) 19 октября — The Black Eyed Peas — The E.N.D World Tour 26 октября — Depeche

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