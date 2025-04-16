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Мир за гранью привычного

Галерея Blanc Space, Будённовский проспект, 97

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Экспозиция включает в себя серию живописных работ, в которых реальность и воображение сплетаются в единое визуальное высказывание. Татьяна Лусегенова исследует границы восприятия, вытягивая зрителя за пределы повседневного. Её картины — интуитивные сновидения, где пластичные формы, насыщенный колорит и зыбкие образы становятся проводниками в параллельные миры. Линия между реальным и фантастическим размыта — фигуры, природа, архитектура трансформируются, отталкиваются от узнаваемого, но никогда не остаются в рамках очевидного. Каждая работа Татьяны — это самостоятельная реальность, сотканная из ассоциаций, памяти и личного мифа. Зрителю предлагается не просто созерцать, но и почувствовать: войти в контакт с неизвестным, распознать в абстрактном своё, пройти по зыбкой грани между сном и явью. Выставка, которая отправит в путешествию вглубь восприятия, в ту зону, где исчезают привычные ориентиры, и начинается настоящее художественное переживание. Куратор выставки — Шохакат Атоян. Вернисаж: 16 апреля в 18:00. Работать выставка будет до 18 мая в рамках групповых экскурсий и по предварительной записи.

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