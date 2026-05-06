Михаил Врубель не вписывался ни в эпоху, ни в общество. Он отказывал себе в еде, считая себя недостойным, и верил, что десятилетие у окна клиники подарит ему «изумрудные глаза» для лучшего видения мира. Он был слишком экспрессивным, слишком одержимым, слишком своим. На лекции разберёшь феномен Врубеля: - Одержимость образом: Почему он не мог перестать переписывать свои работы даже после начала выставок? - Личная драма: Как смерть сына и потеря рассудка отразились на его искусстве. - Стиль и символизм: Как из травли за иллюстрации вырос статус гения. Художник, который был громче своей эпохи. Серебряный век, Демон, Богоматерь, собственная трагедия — всё это Михаил Врубель. Лектор — Власова Евгения Андреевна, художница из РХУ им. М. Б. Грекова, идейный вдохновитель клуба «Мимесис». Она расскажет, как Врубель переписывал «Демона поверженного» на глазах у зрителей и почему его не понимали при жизни, но позже назвали гением.